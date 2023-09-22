مواعيد أتوبيس السوبر جيت «القاهرة - مرسى مطروح».. 3 فروع من العاصمة

تختلف مواعيد أتوبيس السوبر جيت القاهرة مرسى مطروح من مكتب الجيزة، عن مواعيد المكاتب الأخرى، حيث وفرت وزارة النقل والمواصلات رحلات على مدار اليوم من خلال شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، مما يتيح السفر للمواطنين من العاصمة إلى مدينة السحر والجمال صباحا ومساء.

مواعيد أتوبيس السوبر جيت القاهرة مرسى مطروح من مكتب الجيزة

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواعيد أتوبيس السوبر جيت القاهرة مرسى مطروح من مكتب الجيزة كالتالي:

- تحرك سفر في تمام الساعة 7:30 صباحا.

- سفر الساعة 14:00 مساء.

- سفر الساعة 17:45 مساء.

- سفر الساعة 00:30 منتصف الليل.

- سفر الساعة 01:25 منتصف الليل.

مواعيد أتوبيس السوبر جيت القاهرة مرسى مطروح من مكتب عبدالمنعم رياض

وبحسب مواعيد أتوبيس السوبر جيت القاهرة مرسى مطروح من مكتب عبدالمنعم رياض، تقلع عدة رحلات من القاهرة متجهة إلى مدينة مرسى مطروح يوميا وذلك طبقاً للتالي:

- سفر الساعة 7:15 صباحا.

- سفر الساعة 13:45 ظهرا.

- سفر الساعة 17:30 عصرا.

- سفر الساعة 00:15 منتصف الليل.

- سفر الساعة 01:10، منتصف الليل.

مواعيد أتوبيس سوبر جيت القاهرة مرسى مطروح من مكتب عدلي منصور

وتتيح مواعيد أتوبيس السوبر جيت القاهرة مرسى مطروح من مكتب عدلي منصور رحلات سياحية من مرسى مطروح حتى القاهرة يوميا كالتالي:

- سفر في تمام الساعة 12:30 ظهرا.

- سفر في تمام الساعة 23 مساء.

شركة الاتحاد العربي مساهم في سياحة مرسى مطروح

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريحات خاصة، أن شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت من الشركات المتميزة التي تعمل على خط مرسى مطروح، وتُساهم بجانب الشركات الأخرى في حركة السياحة بمدينة مرسى مطروح لنقل المصطافين على مدار موسم الصيف، الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 7 ملايين مصطاف سنويا.