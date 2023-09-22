قافلة طبية لعلاج مرضى العيون بقرية السلام بالشرقية

تقدم الفرق الطبية بالقافلة الطبية ضمن مبادرة «عينك في عنينا»، الخدمة الطبية لمرضى العيون، لأهالي قرية السلامون بمركز ومدينة ههيا، التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية، اليوم الجمعة بدار المناسبات بالقرية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

توقيع الكشف الطبي على المرضى والمواطنين بقرية السلامون

تضمنت القافلة الطبية توقيع الكشف الطبي علي المرضى والمواطنين بقرية السلامون، والقرى المحيطة بها، وإجراء الفحوصات الطبية لهم بأحدث الأجهزة الطبية للعيون، ويتم صرف العلاج اللازم للمرضى، كما يتم تسليم النظارات الطبية لهم مجاناً في حالة الاحتياج، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلي المستشفيات.

مبادرة 100 يوم صحة

وفي سياق متصل، قدمت الفرق الطبية ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، التابعة للإدارة الصحية بههيا، الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على القافلة الطبية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وفقاً لمبادرة 100 مليون صحة، التي منها «دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي»، وغيرها.

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، مشيداً بدور جميع مؤسسات الدولة، وتضافر الجهود من أجل الحفاظ علي صحتهم وسلامتهم، مقدماً الشكر لجميع القائمين علي هذا العمل لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.