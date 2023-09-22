«أنت أقوى من المخدرات».. ندوة لتحذير الشباب من خطورة الإدمان بالدقهلية

عقدت رئاسة مجلس ومدينة منية النصر، ندوة توعوية تحت عنوان «أنت أقوى من المخدرات»، بديوان رئاسة المركز، لمواجهة ظواهر الإدمان المختلفة، وملاحقة مستجداته وتحذير ووقاية الشباب من خطورة الوقوع في الإدمان بكافة أشكاله.

ندوة إنت أقوى من المخدرات في الدقهلية

وقال محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر، في محافظة الدقهلية، من أهداف عمل ندوة أنت أقوى من المخدرات بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الذي يعمل على مواجهة ظاهرة الإدمان من خلال برامج وآليات هو محاصرة مظاهر وملاحقة مستجدات الإدمان، لوقاية الشباب من الوقوع في إدمان المخدرات وحمايتهم ومعالجة المدمنين للعودة ومشاركة في تنمية مجتمعه، مؤكدا خطورة إدمان المخدرات وما له من تأثير سلبي على الفرد والمجتمع، وأيضا استمرار حملات التوعية بين المواطنين.

تزايد الراغبون على علاج الإدمان في مصر

وواصل رئيس مجلس مدينة منية النصر، في بيان وبسبب حملة «أنت أقوى من المخدرات» التي شارك فيها لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح في عام 2019 أسفرت عن تزايد الراغبين على علاج الإدمان في مصر، وأحدثت مشاركة فعالة في كل العالم نتيجة الإعلان الذي قدمه صلاح للمعالجة من الإدمان.

حضر الندوة مندوبي القاعات الحكومية وهم الدكتورة سماح الشوربجي منسق وحدة السكان، وبلال شبعان منسق صندوق مكافحة الإدمان حيث تناولت الندوة التعريف بالمخدرات وخطورة تعاطيها وكيفية العلاج لمن تورط في تعاطيها، وأضرار تعاطي المواد المخدرة بأنواعها، وتأثير تعاطي المخدرات وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم المختلفة، كما حضر الندوة عدد من المتطوعين في صندوق مكافحة المخدرات وعدد من العاملين برئاسة المركز.