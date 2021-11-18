مناقشة أول رسالة دكتوراه عن حملة «انت أقوى من المخدرات» بإعلام القاهرة

ناقشت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أول رسالة دكتوراه عن الحملات التوعوية، التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بعنوان «أنت أقوى من المخدرات».

وجاءت رسالة الدكتوراه عن كيفية استثمار الصندوق للشخصيات المؤثرة في توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، مثل اللاعب الدولي محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزى، وذلك بحضور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وعضو لجنة المناقشة.

حملة التوعية تستهدف التوعية بأضرار المخدرات

واستعرضت رسالة الدكتوراه للباحثة «هند محمد حسين» أهداف الحملات التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «أنت أقوى من المخدرات»، وتأثيرها على الجمهور المستهدف خاصة الشباب لتوعيتهم بأضرار تعاطى المخدرات، فى حضور اللجنة الممثلة في الدكتورة منى الحديدي، أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة والمشرف على المناقشة.

وأشارت الدراسة إلى تحليل مضمون الحملات التوعية التي أنتجها صندوق مكافحة الإدمان، للتوعية بمخاطر المخدرات خلال الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2020، حيث حققت الحملات نجاحات كبيرة في التوعية بأضرار تعاطى المخدرات، ويتم تنفيذها بأساليب علمية لتحقيق أهدافها، ما أدى إلى زيادة معدلات الإقبال على الخط الساخن «16023» لعلاج الإدمان.

مجانية العلاج من الإدمان

وحرصت الحملات على دعم ومساندة مرضى الإدمان وحثهم على العلاج مع الحفاظ على الخصوصية، والتأكيد على مجانية الخدمة‪،‬ خاصة وأن 81% من عينة الدراسة شاهدوا الحملة، كما جرى وصفها بالحملة الابتكارية، وأن أكثر من 60% يرون بأن الحملة تبث رسائل توعوية، وأن 50% شاهدوا الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي و36% من خلال القنوات التليفزيونية.

ارتفاع وعي الجمهور بالأبعاد المعرفية لقضية المخدرات

وأشارت النتائج إلى ارتفاع وعي الجمهور بالأبعاد المعرفية لقضية المخدرات وخطورة تجربة التعاطي، من خلال الحملات التوعوية التي ينفذها الصندوق، حيث أكد الأشخاص الذين خضعوا للبحث والدراسة، رفضهم لعدد من المفاهيم الخاطئة عن تعاطى المواد المخدرة، كما أكدت غالبية عينة الدارسة بأن الاتصال بالخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، لطلب العلاج والمشورة يدعم الاتجاه الرافض لسلوك التعاطي.

وأوصت نتائج دراسة رسالة الدكتوراه، بضرورة بث حملة «أنت أقوى من المخدرات» على مدار العام وليس على فترات متباعدة، وأن تخصص الدولة لها بثًا مجانيًا في القنوات التليفزيونية، لاستمرار توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، مع وضع رسائل هذه الحملات ضمن خطوط إنتاج الأعمال الدرامية والعمل على إطلاق حملات مماثلة للتوعية بأضرار التدخين.