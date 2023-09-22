إقبال السياح الأجانب على فنادق الغردقة في شهر أكتوبر.. عروض مغرية

تشهد فنادق الغردقة إقبالا كبيرا على الحجوزات خلال شهر أكتوبر المقبل، رغم انتهاء موسم الصيف تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، وانخفاض نسبة الإشغالات السياحة الداخلية في الفنادق، لكن الإقبال الكبير من الحجوزات للسياحة الخارجية خلال شهر أكتوبر المقبل، يرفع نسبة الإشغالات بالفنادق حتى نهاية العام الجاري.

فنادق الغردقة في شهر أكتوبر

كشف عاطف البيه، رئيس شركة سياحة بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالرغم من انتهاء فصل الصيف وانخفاض معدلات حركة السياحة الداخلية إلاً أن الفنادق تلقت حجوزات كبيرة من السياح الأجانب في شهر أكتوبر المقبل حتى نهاية العام الجاري، بسبب الأجواء المعتدلة التي تشهدها المدن السياحية المصرية مقارنة بأجواء المدن الأوربية شديدة البرودة.

وأضاف عاطف البيه، أن هناك توافدا لسياح أكثر من 15 جنسية أجنبية على فنادق الغردقة، يأتي في مقدمتهم السياح الألمان، والسياحة التشيكية والبولندية والألمانية والإنجليزية والإيطالية.

أسعار فنادق الغردقة

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عروض أسعار فنادق الغردقة في شهر أكتوبر تشهد خصومات تتراوح بين 15 إلى 20 % عن مثيلاتها في شهور الصيف، بسبب انخفاض معدلات حركة السياحة الداخلية تزامنا مع انتهاء موسم الصيف وبدء العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن السياحة الداخلية كانت تحتل نسبة 30%، من حجم الإشغالات بفنادق الغردقة خلال موسم الصيف.