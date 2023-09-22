«شركات السياحة»: حجوزات العمرة خلال شهر أكتوبر أقل من سبتمبر

كشف حمزة عنبي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أن نسب حجوزات المصريين لرحلات العمرة خلال شهر أكتوبر المقبل أقل من حجوزات سبتمبر الجاري، مرجعا ذلك إلى بدء الدراسة بالمدارس والجامعات بنهاية سبتمبر، وهو ما يقلل من عدد المصريين المسافرين للعمرة، لافتا إلى أنه من المتوقع تحسن نسب الحجوزات بداية من شهر نوفمبر 2023، وتصل إلى ذروتها خلال إجازة منتصف العام الدراسي، في يناير المقبل.

الإقبال على عمرة المولد النبوي خلال سبتمبر «جيد»

أضاف «عنبي» لـ«الوطن»، أن أعداد المعتمرين المصريين بنهاية الشهر الجاري، ستتجاوز حاجز الـ50 ألف معتمر، موضحا أن الإقبال على عمرة المولد النبوي خلال شهر سبتمبر الجاري، كان جيدا، بالقياس على أن موسم العمرة لا يزال في بدايته.

40 ألف مصري أدوا العمرة حتى الآن

أشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن عدد المصريين الذين سافروا للعمرة منذ بداية رحلات العمرة في 5 سبتمبر الجاري، حتى اليوم الجمعة، يقترب من 40 ألف معتمر، وفقا لإحصاءات البوابة المصرية للعمرة، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من تلك الأعداد اختارت برامج العمرة الاقتصادية، لجودة خدماتها وملائمة أسعارها للشريحة الكبرى التي تسافر للعمرة.