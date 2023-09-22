«السياحة» تطالب بتنظيم حصتها من تأشيرات الحج.. تبلغ 36 ألف تأشيرة

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أنّ وزارة السياحة والآثار طالبت هذا العام بالحصول على حصة الوزارة كاملة من تأشيرات الحج والتي كانت تنظمها قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم أواخر عام 2019، موضحًا أنّ حصة السياحة من تأشيرات الحج قبل كورونا كانت تبلغ نحو 36 ألف تأشيرة حج.

ظروف جائحة كورونا

وأضاف وحيد، لـ«الوطن»، أنّه نظرًا للظروف الصحية التى كان يمر بها العالم خلال السنوات الماضية بسبب فيروس كورونا ومتحوراته، وتم تقليص حصص الدول من تأشيرات الحج، موضحا أنّ حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج الممنوحة لمصر عام 2022 بلغت نحو 9 آلاف و200 تأشيرة، فيما بلغت حصة الحج السياحي من التأشيرات العام الماضى نحو 16 ألفا و100 تأشيرة .

حصة مصر من تأشيرات الحج

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنّ حصة مصر من تأشيرات الحج قبل جائحة كورونا كانت تبلغ نحو 78 ألف تأشيرة، منوها بتنظيم مصر لكامل حصتها من تأشيرات الحج سيكون له مردود إيجابى على الإقتصاد المصرى.

وأوضح أنّ السنوات التي تم تقليص أعداد تأشيرات الحج بها، زادت نسب حصول المواطنين على تأشيرات حج من جهات أخرى وبمبالغ مالية كبيرة لم تستفد منها الخزانة المصرية، كما تسببت تلك التأشيرات «خارج الحصة» في حصول مشكلات كبيرة لحامليها من المواطنين المصريين.

يشار إلى أنّ حصة مصر من تأشيرات الحج يتم تنظيمها عبر 3 جهات وهي وزارة السياحة التي تنظم الحج السياحي، ووزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة، ووزارة التضامن الاجتماعي التي تنظم حج الجمعيات الأهلية.