السيرة الذاتية لرئيس جامعة السويس الجديد الدكتور أشرف حنيجل 

تولى الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، مهام منصبه رسميا من ساعات قليلة بقرار جمهوري، إذ حقق نجاحا باهرا من الدرجات العلمية والمناصب التي تولاها خلال عمله بالجامعة، آخرها شغله منصب عميد كلية الهندسة جامعة السويس، وإليكم السيرة الذاتية.

المؤهلات الأكاديمية التي حصل عليها رئيس جامعة السويس الجديد

تتعدد المؤهلات الأكاديمية التي حصل عليها الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، بحسب الموقع الرسمي للجامعة في مقدمتها حصوله على بكالوريوس الهندسة في جامعة المنصورة عام 1990 تخصص هندسة مدنية، وعلى درجة الماجستير تخصص الهندسة الإنشائية في جامعة المنصورة عام 1995، ثم حصوله على درجة الدكتوراه في الهندسة الإنشائية من جامعة المنصورة عام 2001.

الخبرات الإدارية والفنية لرئيس جامعة السويس

شغل الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس العديد من المناصب الإدارية والفنية التي اكتسب منها خبرة كبيرة في إدارة المنشئات والمؤسسات العلمية حيث تولي منصب، عميد كلية الهندسة جامعة السويس منذ أبريل 2018 حتى توليه منصب رئيس الجامعة، وعمل كأستاذ زائر بجامعة نورثمبوريا بانجلترا، وشارك في أول بحث مصري لتكنولوجيا المواد متغيرة الحالة في الانتشاءات والحصول علي العديد من الدورات التدريبية في انجلترا 2016، كما تولي مهام مُحكم بلجنة ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين المجلس الأعلى للجامعات، كذلك عمل رئيسا لمجلس إدارة مركز الدراسات والخدمات الهندسية كلية الهندسة-جامعة السويس.

عضو مجلس إدارة مركز البحوث والاستشارات الهندسية والبيئية جامعة السويس.

مناصب تقلدها رئيس جامعة السويس

كذلك شغل رئيس جامعة السويس المناصب التالية

- عضو مجلس إدارة مطبعة الجامعة – جامعة السويس

- مدير مركز الخدمة للاستشارات التكنولوجية والبحوث والتدريب بكلية التعليم الصناعي- جامعة السويس، حتى ديسمبر 2018.

- عضو لجنة الإنشاءات بجامعة السويس من نوفمبر 2011 حتى توليه رئاسة الجامعة.

- المنسق العام لمتابعة الإشراف على مبنى مستشفى جامعة السويس تنفيذ الهيئة الهندسية بالجيش الثالث الميداني.

- إدارة ومتابعة إعداد وتطوير منطقة حي السلام بأبو رديس بجنوب سيناء، طبقا للمخطط الاستراتيجي المعتمد-2022.

- عضو مجلس إدارة مركز البحوث والاستشارات الهندسية والبيئية - جامعة السويس.

- المستشار الهندسي لرئيس جامعة السويس.

- منسق جامعة السويس الأهلية.

متابعة أعمال لجنة فحص ومراجعة موقف سلامة المنشآت الحكومية والإسكان الاقتصادي بمحافظة السويس

كان لرئيس الجامعة الدكتور أشرف حنيجل دوراً في المجتمع المحيط بالجامعة علي النحو التالي

- تشكيل لجان ومتابعة أعمال لجنة فحص ومراجعة موقف سلامة المنشآت الحكومية والإسكان الاقتصادي بمحافظة السويس.

- تشكيل لجان ومتابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بمحافظة السويس

- مراجعة الرسومات والمقايسات ومتابعة تنفيذ أعمال الإنشاءات بفرع جامعة السويس بجنوب سيناء ابو رديس.

- وكيل كلية التعليم الصناعي- جامعة السويس للدراسات العليا والبحوث حتى ديسمبر 2017.

- رئيس اللجنة العليا للمنشآت الآلية للسقوط بمحافظة السويس بقرار من السيد الوزير محافظ السويس 2009-2016.

- ممثل جامعة السويس في التنسيق مع المحافظة للاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر ومنها السويس

عضوية رئيس جامعة السويس في المجالس واللجان .

السيرة الذاتية لرئيس جامعة السويس

وتتضمن السيرة الذاتية لرئيس جامعة السويس، عضويته في العديد من اللجان والمجالس علي النحو التالي

- أول عميد لكلية الهندسة ورئيس مجلس كلية الهندسة.

- رئيس قسم الهندسة المدنية -كلية الهندسة-جامعة السويس

- عضو اللجنة الدائمة لفحص المباني ذات القيمة المتميزة ذات التراث المعماري بمحافظة السويس بقرار محافظ السويس، أكتوبر 2018

- رئيس اللجنة العليا للمنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة السويس بقرار من السيد الوزير محافظ السويس.

- عضو المجلس القومي للمرأة – محافظة السويس 2022 حتى تاريخه.

- مقرر من قبل المجلس الأعلى للجامعات لتقييم بعض المعاهد الهندسية العليا مثل معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت - معهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق، معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم).

- مراجع دولي ومحرر في عدد من المجلات العالمية في مجال الهندسة الإنشائية.

الجوائز والألقاب العلمية التي حصل عليها رئيس جامعة السويس

نال رئيس جامعة السويس، الدكتور أشرف حنيجل العديد من الألقاب والجوائز العلمية بحسب موقع الجامعة كالاتي

- الحصول على جائزة أحسن الرسائل من جامعة المنصورة رسالة الماجستير للعام الجامعي 1996-1997.

- الحصول على براءة اختراع من أكاديمية البحث والتكنولوجيا بمصر عن جهاز قياس صدأ حديد التسليح داخل الخرسانة – رقم البراءة 40/95 بتاريخ 18/1/1995

- جائزة جامعة السويس للتميز العلمي 2019.

- جائزة جامعة السويس للتميز العلمي 2020.

- جائزة جامعة السويس للتميز العلمي 2021.

- جائزة جامعة السويس للتميز العلمي 2022.

الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات ومؤتمرات دولية ومحلية لرئيس جامعة السويس

- قام بنشر 62 بحتًا في مؤتمرات دولية ومحلات علمية ذات معاملات تأثير مرتفع.

وقام بالإشراف والتحكيم ومناقشة رسائل علمية 50 رسالة علمية للماجستير والدكتوراة.