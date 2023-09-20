رئيس جامعة قناة السويس: استقبلنا 1219 طالبا في مكتب التنسيق

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، استقبل 1219 طالبا وطالبة على مدار فتح باب التنسيق، ومساعدتهم في كتابة الرغبات وتعديلها.

وأضاف مندور في بيان، أن المكتب استقبل 241 طالبا وطالبة بالمرحلة الأولى، و604 بالمرحلة الثانية، و374 بالمرحلة الثالثة والدبلومات الفنية، مشيراً إلى أن آخر موعد لتقليل الاغتراب لمرحلة الدبلومات اليوم في تمام الساعة السابعة مساء.

مندور يشيد بلجنة مكتب التنسيق

قال إن فريق عمل مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس، ضم نخبة من الأساتذة والإداريين ممن لهم خبرة كافية في العمل بالتنسيق وروح عالية في مساعدة الطلاب والطالبات.

وأشاد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بفريق العمل المتميز داخل مكتب التنسيق واللجنة العليا للإشراف على أعمال مكتب التنسيق.

وضم فريق عمل المكتب الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم - رئيساً للمكتب، والدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي نائب رئيس المكتب، والدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية.

مكتب تنسيق الجامعة

كما ضم المكتب كلاً من الدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني والدكتورة هبة الدناصوري مسئول التسجيل اليدوي والدكتور محمد عبد الهادي مسئول تقارير الإعلام والإحصاء اليومي، والدكتور باسم الهادي السعيد مسئول شبكة المعلومات وصيانة المعامل، والدكتور محمد المتولي منسق التسجيل اليدوي والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.