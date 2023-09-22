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استعدادات مكثفة من «المصريين الأحرار» بسيوة للانتخابات الرئاسية المقبلة

كتب:

يسرا البسيوني
05:51 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
حزب المصريين الأحرار

حزب المصريين الأحرار

عقد سلطان أبو الشيخ الزعيري أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح، اجتماعًا لأمانة سيوة، وذلك بحضور عبدالعزيز زكريا أمين مركز سيوة، وأعضاء هيئة المكتب.

حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح

ناقش الزعيري والأمانة بسيوة، تذليل المعوقات التي تمنع تقديم خدمات للمواطن وكذلك عرض توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار للمرحلة القادمة والتحضير لانتخابات الرئاسية، وإعداد الكوادر وشباب الحزب للنزول للشارع والعمل على تقديم كل ما يلزم من أجل تنفيذ توصيات الأمانة العامة بالقاهرة.

حزب المصريين الأحرار

وكان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل أطلق الحملة التمهيدية لدعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي كأول الأحزاب والقوى السياسية الدعمة له.

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بقلم يسرا البسيوني