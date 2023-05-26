ماذا ينتظر المصريون في شهر يونيو؟.. 6 أخبار سارة

يشهد شهر يونيو المقبل، الكثير من الأحداث والمناسبات المهمة، التي تشغل بال العديد من المواطنين في الشارع المصري؛ لذا تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل ما ينتظره المصريون خلال شهر يونيو المقبل لعام 2023.

1- بداية صرف معاشات شهر يونيو بالزيادة الجديدة 2023 أول يونيو

ذكرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن موعد صرف معاشات شهر يونيو ستكون بداية من 1 يونيو، بزيادة قدرها 15%، فالحد الأقصى للزيادة 1635 جنيها، والحد الأدنى 170 جنيها، لكل المواطنين المستفيدين البالع عددهم 11 مليون مواطن، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ شهر أبريل الماضي.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، طرق صرف معاش شهر يونيو، وهي: المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ومنافذ شركات فوري، ومكينات الصرف الآلي، ومكاتب البريد.

2- استمرار مهرجان الطبول حتى يوم 2 يونيو

استمرار المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية حتى 2 يونيو، والذي يبدأ 27 مايو الجاري، إذ أن فعالياته ستقام على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة نصر، تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الدولة لشؤون الثقافة، بشعار حوار الطبول من أجل السلام، والدول المشاركة في المهرجان هي مصر، واليمن، وفلسطين، وجنوب السودان، والجزائر، وأندونيسيا، وسيريلانكا، وبنجلاديش، والهند، والمكسيك.

3- بداية سفر الحجاج لأداء مناسك الحج 2023

ذكرت الجحمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن بداية انطلاق رحلات الحج السياحي ستكون يوم 12 يونيو، وبداية انطلاق الحج الاقتصادي 14 يونيو، مضيفةً أن آخر موعد لسفر الحجاج من مصر للملكة العربية السعودية، يوم 23 يونيو.

4- افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

أعلن المجلس الأعلى للآثار، أن المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية على وشك الانتهاء من أعمال الترميم، ومقرر افتتاحه نهاية شهر يونيو من العام الجاري.

5- صرف معاشات تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 يونيو.

6- فتح باب الحجز لـ 423 قطعة أرض مقابر في 3 مدن مختلفة

أعلنت وزارة السكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، فتح باب الحجز لـ 423 قطعة أرض مقابر في 3 مدن مختلفة، وهي العاشرمن رمضان، والعبور والشروق، للمسلمين والمسيحيين، بمساحات مختلفة تتراوح من 40 إلى 60 مترًا مربعًا.