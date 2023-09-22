رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للإعلان الـ10 والـ16

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للإعلانين الـ10 والـ16، لكافة المتقدمين للحصول على وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

«الوطن» ترصد في النقاط التالية، رابط وطرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الـ10 والـ16.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الـ10 والـ16

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الـ10 والـ16، وهي:

- تسجيل الدخول إلى رابط الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، من هنـــــــــــا.

- الضغط على أيقونة مشروع الإسكان من القائمة الرئيسية للموقع.

- إدخال رقم المشروع المتقدم للحصول على وحدة فيه.

- كتابة بيانات المتقدم بشكل مفصل مكونة من الاسم رباعي، والرقم القومي، والوظيفة، ومحل الإقامة.

- الضغط على استعلام.

- ظهور حالة الطلب مع ذكر السبب حين الرفض.

أرقام التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي عدة أرقام ساخنة للرد على كافة الاستفسارات من قبل المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية، وهذا عن طريق الاتصال على الرقم 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول، أو الاتصال برقم 090071117 من أي خط أرضي.