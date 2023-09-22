خدمات تقدمها الأحوال المدنية بالداخلية.. 11 مولا لاستخراج بطاقة الرقم القومي «وانت واقف»

تحرص وزارة الداخلية، على تقديم تسهيلات كبيرة للمواطنين لاستخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل دون أي عقبات، ويكن استخراجها من عدد من الأماكن المخصصة في القاهرة بعيدًا عن الزحام.

ووفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية، يمكن للمواطن استخراج البطاقة في وقت قصير لا يزيد عن ساعتين، من خلال أماكن جهزتها الوزارة في عدد من المولات، وهي:

1- دار مناسبات مسجد الشرطة التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية في القاهرة.

2- مول الحمد ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة.

3- مول مصر ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية في الجيزة.

4- داندي مول التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالجيزة.

5- مول سيتي ستارز في محافظة القاهرة.

6- ميناء القاهرة الجوي.

7- مول مكسيم في محافظة القاهرة.

8- مول سيتي سنتر المعادي في محافظة القاهرة.

9- مول العرب في محافظة الجيزة.

10- مول طنطا في محافظة الغربية.

11- سيتي سنتر التابع لإدارة مركز شرطة الأحوال المدنية بالإسكندرية.

12- المركز النموذجي في ديوان عام القطاع في محافظة القاهرة، يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء.