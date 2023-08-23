تفاصيل شهادة «يوم ورا يوم» من بنك الإسكندرية.. عائدها فوري

يوفر بنك الإسكندرية عدد من الشهادات الادخارية من بينهم شهادة «يوم ورا يوم»، بعائد متغير مع إمكانية إضافته إلى حساب جاري أو توفير، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023 من البنك.

وشهادة يوم ورا يوم من بنك الإسكندرية، مدتها 3 سنوات، ويكون العائد فوري يصرف يوم بعد يوم، وفقا لجدول أسعار العائد، إذ أن احتساب العائد متغير يحتسب يوميًا طوال مدة الشهادة.

تفاصيل شهادة يوم ورا يوم

ويضاف العائد كل يومين عمل، وهو مربوط بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري، والحد الأدنى لربط شهادة يوم ورا يوم 10 آلاف جنيه مع إمكانية زيادة قيمة الشهادة بفئات الألف جنيه.

ويتيح بنك الإسكندرية لأصحاب شهادات يوم ورا يوم، الحصول على تمويل وتسهيلات بقيمة الشهادة بنسبة تصل إلى 95%.

مستندات ربط الشهادة

والمستندات المطلوبة من البنك، النموذج الخاص بطلب ربط الشهادة وصورة لبطاقة الرقم القومي السارية، والمستهدفين هم جميع العملاء.