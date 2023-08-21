رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تفاصيل شهادة «اليكس ستار بلس» من بنك الإسكندرية.. عائد ثابت

كتب:

منة العشماوي
03:35 م | الإثنين 21 أغسطس 2023
شهادة ادخار

شهادة ادخار

يقدم بنك الإسكندرية أنواعًا مختلفة من الشهادات، أبرزها «اليكس ستار بلس الثلاثية، ويبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من ألف جنيه، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023.

وشهادة اليكس ستار بلس الثلاثية من بنك الإسكندرية، من أعلى الشهادات في بنك الإسكندرية، مدتها 3 سنوات، والعائد ثابت طوال المدة، ودورية صرف العائد شهريًا.

سعر العائد على شهادة ادخار بنك الإسكندرية

ووفقا لجدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023 من بنك الإسكندرية، سعر العائد على شهادة اليكس ستار بلس الثلاثية 18% شهريًا، إذ أن العميل يتمتع بعائد ثابت يحتسب ويضاف إلى حسابه بشكل شهري.

تمويل بضمان شهادة اليكس ستار بلس

ويتيح بنك الإسكندرية الحصول على تمويل بضمان الشهادة يصل إلى 95% من قيمة شهادة اليكس ستار بلس الثلاثية، إذ أن يمكن استخدام التمويل في العديد من الأغراض بحسب وصف البنك.

 

اقرأ المزيد:

شهادات ادخار بالدولار بأعلى عائد في البنوك المصرية.. فائدة تصل إلى 27%

أعلى شهادات ادخار في البنوك 2023.. «لو عايز تستثمر فلوسك»

سعر اليورو اليوم الاثنين 21-8-2023 في البنوك المصرية

استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 21-8-2023 في البنوك المصرية

استقرار سعر اليورو بمختلف البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم
بقلم منة العشماوي