تفاصيل شهادة «اليكس ستار بلس» من بنك الإسكندرية.. عائد ثابت

يقدم بنك الإسكندرية أنواعًا مختلفة من الشهادات، أبرزها «اليكس ستار بلس الثلاثية، ويبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من ألف جنيه، بحسب جدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023.

وشهادة اليكس ستار بلس الثلاثية من بنك الإسكندرية، من أعلى الشهادات في بنك الإسكندرية، مدتها 3 سنوات، والعائد ثابت طوال المدة، ودورية صرف العائد شهريًا.

سعر العائد على شهادة ادخار بنك الإسكندرية

ووفقا لجدول أسعار العائد لشهر أغسطس 2023 من بنك الإسكندرية، سعر العائد على شهادة اليكس ستار بلس الثلاثية 18% شهريًا، إذ أن العميل يتمتع بعائد ثابت يحتسب ويضاف إلى حسابه بشكل شهري.

تمويل بضمان شهادة اليكس ستار بلس

ويتيح بنك الإسكندرية الحصول على تمويل بضمان الشهادة يصل إلى 95% من قيمة شهادة اليكس ستار بلس الثلاثية، إذ أن يمكن استخدام التمويل في العديد من الأغراض بحسب وصف البنك.