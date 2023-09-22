أهم 8 أحداث في المحافظات خلال أسبوع.. أبرزها افتتاح مشروعات قومية

شهدت محافظة بني سويف زيارة الرئيس السيسي للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات الرئاسية، إلى جانب افتتاح منافذ معارض أهلا مدارس في العديد من المدن المصرية المختلفة بالتزامن مع اهتمام القيادة السياسية لرفع العبء عن المواطنين.

افتتاحات بني سويف الأبرز في المحافظات

وشهدت محافظة بني سويف العديد من الانفتاحات الرئاسية تضمنت محطات لمياه الشرب، ومحطات للصرف الصحي ومشاريع إسكان وتطوير للمناطق العشوائية بقيمة تجاوزت 30 مليار جنيه تقريبا.

وقال جمال محمد أحمد من أهالي قرية سدس الأمراء في تصريحات لـ«الوطن»: إن جميع الأهالي فخورين بافتتاح المشروعات، وافتتاح المجمع الخدمي والعديد من المشروعات الأخرى التي غيرت وجه الحياة في بني سويف.

وأضاف: «ما شهدته القري من افتتاحات تدعو إلى الفخر، والأهالي يساندون جهود الدولة بقيادة زعيمها الذي أطلق أكبر مبادرة استهدفت البسطاء في صعيد مصر».

محور جديد للقطار الكهربائي السريع أعلي النيل في قنا

وفي قنا أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الموافقة على إنشاء محور علي النيل يضم مسار القطار الكهربائي السريع وطريق لمرور السيارات.

وقال الداودي إن المحور موازيا لكوبري دندرة أعلى النيل منا سوف يخفف ضغط مرور السيارات على كوبري دندرة، خلال الربط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الصحراوي الشرقي مما يساهم في تخفيف الزحام بمدينة قنا.

البحيرة تحتفل بعيدها القومي

واحتفلت محافظة البحيرة بعيدها القومي علي مدار الأسبوع الماضي بالعديد من الافتتاحات علي رأسها قصر ثقافة أبو المطامير، وعدد من المساجد ومعرض للكتاب إلى جانب عدد من الاحتفالات على مدار الأسبوع.

واحتفلت المحافظة بالعيد القومي الذي يوافق يوم 19 سبتمبر من كل عام، ويأتي تخليدًا لانتصار أهالي رشيد على الحملة الإنجليزية على مصر «حملة فريزر» في العام 1807 م، حيث اتخذت المحافظة يوم جلاء الإنجليز عن مصر بعد هزيمتهم في رشيد، عيدَا قوميَا لها.

تأهل أول لاعبة ملاكمة بدمياط لأوليمبياد باريس 2024

ونجحت بنت دمياط البطلة يمنى عياد الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية في هزيمة بطلة الجزائر في الملاكمة 3-1 لتتأهل كأول لاعبة مصرية إلى الأولمبياد في الملاكمة.

وقال ياسر أبوهندية رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ما حققته البطلة المصرية هو إنجاز في المجال الرياضي نتاج لجهودها الدؤوبة علي مدار السنوات الماضية قائلاً: «تستحق الفور وتستحق بكل جدارة هذا اللقب العالمي».

افتتاح معرض أهلا مدارس في المحافظات

وشهدت جميع المحافظات المصرية افتتاح معرض أهلا مدارس لتخفيف العبء عن الأسر، بالتزامن مع اقتراب بدء موسم الدراسة في شهر أكتوبر المقبل بتخفيضات تصل إلى 30% في معظم المعارض.

وتضمنت المعارض بيع ملابس المدارس والشنط والأحذية والمستلزمات الدراسية من أقلام وكشاكيل بأسعار الجملة وتخفيضات من 20% إلى 30%، عن أسعار المحال التجارية لرفع العبء عن المواطنين.

مصرع شقيقين خلال التنقيب عن الآثار في القليوبية

ولقي شخصين مصرعهما الجمعة الماضية خلال التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بمنطقة الخانكة في محافظة القليوبية، تم نقلهما إلى المستشفيات لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية في الحادث إلى قيام المتوفيين، بالبحث عن الآثار مما تسبب في انهيار الدور الأرضي من المنزل خلال عملية التنقيب، فيما قررت اللجان الهندسية

وأمرت جهات التحقيق في القليوبية بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

طوارئ في الإسماعيلية استعدادا للخريف

واستعدت محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية للتقلبات الجوية المتوقعة، والطقس السيئ، بالتزامن مع اقتراب فصل الخريف وانتهاء فصل الصيف باصطفاف معدات مركز ومدينة مدينة التل الكبير للاستعداد لمواجهة الطوارئ و الأزمات، بناءً على توجيهات اللواء المحافظ شريف فهمي بشارة.

وتفقد العميد عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة التل الكبير للمرة الثانية عملية اصطفاف جميع المعدات والآلات الفنية والمركبات بالمدينة، التي تُستخدم في عمليات مجابهة الأزمات والطوارئ والأمطار، وفرق للطوارئ للوقوف علي تجهيز المعدات وسيارات الشفط، بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف وحلول فصل الخريف الذي يبدأ السبت المقبل.

انطلاق مهرجان الغردقة للسينما

وانطلق مهرجان الغردقة لسينما الشباب في محافظة الغردقة بحضور عدد من نجوم الفن المصري والعربي، تضمن الفنان حسين فهمي وزوجته، ومحمود حميدة، والهام شاهين، وهاني سلامة، وسولاف فواخرجي، وصبري فواز، وميرنا وليد، صفية العمري، وأمير شاهين، وسميرة محسن.

وقال صبري فواز، إن الغردقة تعد من أجمل المدن المصرية، مشيرا إلى أن المهرجان يقام في دورته الأولى بحضور عدد من نجوم الفن تحت رعاية وزارة السياحة والآثار متابعا: «أنا سعيد بالمشاركة في مهرجان سينما الشباب على شواطئ مدينة الغردقة في دورته الأولى»، مؤكدا نجاح التجربة، مشيرا إلى أن المهرجان شهد تجهيزات على أعلى مستوى وتوفرت فيه جميع إمكانيات النجاح.