«النقل»: تنفيذ مرحلة ثالثة بالخط الرابع للمترو من الرحاب حتى مطار القاهرة

تنفذ وزارة النقل، حاليا، الخط الرابع للمترو، ويبدأ من حي الأشجار في أكتوبر، حتى المتحف المصري، ثم يمر على ميدان الرماية، وشارع الهرم حتى نهايته، ومنطقة المنيل، ثم الفسطاط، لتكتمل المرحلة الأولى، ثم يبدأ من الفسطاط إلى منطقة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

من المقرر تنفيذ مرحلة جديدة بالخط الرابع، وهي الثالثة، لتبدأ من الرحاب حتى مطار العاصمة، للربط مع القطار الكهربائي الخفيف، ليربط خط المترو بين أقصى غرب مصر وشرقها، ويخدم العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

الخط الرابع للمترو

ونوه التقرير إلى أن الخط الرابع للمترو يربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

من جهته، أشار الدكتور عبد الله أبوخضرة أستاذ الطرق والنيل بجامعة بني سويف، إلى أهمية هذا الخط، مؤكداً أن وزارة النقل تسعى لتوفير وسائل نقل جماعية صديقة للبيئة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

أضاف «أبوخضرة» لـ «الوطن»، أن المشروع يجري تنفيذه وفق المواصفات والمعايير العالمية، ليحقق نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل في مصر.

تقدم أعمال المرحلة الأولى

وفي سياق متصل، نشرت وزارة النقل، عبر صفتحها الرسمية على «فيس بوك»، فيديو لتقدم أعمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ضمن خطتها للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.