لاعبو تايكوندو مطوبس بكفر الشيخ يحصدون 3 ميداليات ببطولة الجمهورية للناشئين

حصد لاعبو تايكوندو نادى مطوبس، في محافظة كفر الشيخ، ثلاث ميداليات في بطولة الجمهورية للتايكوندو للناشئين تحت 11 سنة بالصالة الرياضية المغطاة بستاد جامعة حلوان، التي يقيمها الاتحاد المصري للتايكوندو خلال الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر بمشاركة 250 لاعبا ولاعبة يمثلون 60 ناديا وهيئة رياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و اللواء جمال، نور الدين محافظ كفر الشيخ.

فوز 3 لاعبين في بطولة الجمهورية

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان، دعم نادى مطوبس للعبة التايكوندو وإعداد البراعم فنياً للمشاركة في بطولة الجمهورية، موضحاً فوز اللاعب عبد الرحمن أحمد محمد، وزن 32 كيلو بالميدالية الفضية، واللاعبة منه محمد، وزن 53 ك بالميدالية الفضية، واللاعب وائل عبد الوكيل، وزن 45 كيلو بالميدالية البرونزية.

لاعبين كفر الشيخ

وأشار عزت محروس، إلى أن هؤلاء اللاعبين رفعوا اسم المحافظة، ومصر، في المحافل الرياضية عالياً.

في سياق متصل، عكف نادى مطوبس الرياضي الفترة الأخيرة على إعداد عدد من المباريات الودية خاضها فريق التايكوندو في إطار إعداد اللاعبين وضمان جاهزيتهم قبيل المشاركات الرسمية في البطولات المحلية والدولية، لمتابعة أحمد عطية مدير إدارة شباب مطوبس وأشرف فليفل رئيس مجلس إدارة النادي بقيادة كابتن محمود الشهاوي المدرب الفني لفريق التايكوندو.