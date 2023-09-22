«مستقبل وطن» يستمع لمطالب أهالي أسوان في مؤتمر جماهيري بنصر النوبة

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بإيوان مؤتمرًا جماهيريًا في مركز نصر النوبة، بهدف الاستماع إلى مطالب واحتياجات المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والعمل على منافستها وإيجاد حلول لها.

حضر المؤتمر عددًا من الشخصيات البارزة بينهم النائب مجدى الدين حسيبو أمين الحزب بالمحافظة، والنائب محمد الأنور، وجلال أبو الحسن أمين المجالس المحلية بالمحافظة، وعطا الخربطلى أمين العضوية، وإدريس الحاج أمين قسم مركز نصر النوبة، ومحمد عبد القادر وخالد الشاطر من أمانة الإعلام، والأمناء النوعيين بأمانة نصر النوبة، وعلى فنجرى أمين شباب قسم ثان، بالإضافة إلى حضور النائب أيمن فؤاد وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية، وأيضًا لفيف من القيادات الشعبية وأهالي النوبة.

الحزب يناقش احتياجات ومطالب أهالي النوبة

وناقش الحضور عدد من القضايا المتعلقة بمطالب أهالي أسوان بعد وعرض مشاكل واحتياجات أهالي النوبة، بهدف تسليط الضوء عليها وتقديمها للجهات المعنية والتنفيذية لدراستها والعمل على إيجاد حلول فعالة لها.

ودار بين المشاركين في مؤتمر حزب مستقبل وطن بمركز نصر النوبة شمال أسوان، حديث مطول وتبادل الآراء والاقتراحات بهدف توفير الدعم والمساندة لأهالي النوبة وتحقيق مصالحهم وتطلعاتهم.

أمانة الحزب تفتح بابا للمشاركة المجتمعية

ويعكس هذا المؤتمر اهتمام حزب مستقبل وطن بالتواصل المباشر مع المواطنين، ومساعدتهم في حل مشاكلهم وتحقيق تطلعاتهم في تحسين ظروفهم الحياتية.