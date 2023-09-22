هل توجد زيادة في مرتبات الدرجة الأولى؟.. اعرف موقف كل الدرجات الوظيفية

يتساءل عدد كبير من المواطنين، هل هناك زيادة في مرتبات الدرجة الأولى أم لا؟ وذلك بعد القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته محافظة بني سويف، التي أعلن خلالها زيادة الأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

زيادة مرتبات الدرجة الأولى

وأعلنت وزارة المالية، في بيانٍ سابقٍ لها، أن الحد الأدني لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، سيصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه بزيادة قدرها 500 جنيه، وفيما يتعلق بزيادة مرتبات الدرجة الأولى، صرح مصدر بالوزارة لـ«الوطن»، أن مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها سيصبح 7 آلاف جنيه بدلاً من 6500 جنيه، بزيادة قدرها 500 جنيه، ويبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، بداية من 22 -10-2023.

قيمة زيادة المرتبات

وحدد المصدر قيمة المرتبات بعد الزيادات الجديدة، حيث سيصبح مرتب الدرجة السادسة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، كما سيصبح مرتب الدرجة الخامسة 4500 بدلا من 4 آلاف جنيه، ومرتب الدرجة الرابعة 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه، ومرتب الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، ومرتب الدرجة الثانية 6 آلاف جنيه بدلا من 5500 جنيه، ومرتب الدرجة الأولى 7 آلاف جنيه بدلا من 6500 جنيه، ومرتب درجة المدير العام 7500 جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه، ومرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 جنيه، بينما مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها سيصبح 11 ألف جنيه بدلا من 10500 جنيه.