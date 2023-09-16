قيمة زيادة مرتبات الدرجة السادسة 2023 وموعد الصرف.. إليك التفاصيل

حزمة من القرارات الاقتصادية اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف أعباء الحياة وغلاء المعيشة على المواطنين، كان من أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة والتي كانت تقدر ب 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه بعد الزيادة، وزيادة الحد الأدنى للأجور كما وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولـة لسرعة تنفيذها، كما تم توضيح قيمة زيادة مرتبات الدرجة السادسة 2023 وموعد الصرف.

قيمة زيادة مرتبات الدرجة السادسة 2023 وموعد الصرف

وعن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح إجمالي الدخل للدرجة السادسة، 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، لتصبح قيمة زيادة مرتبات الدرجة السادسة 2023 وموعد الصرف 5000 جنيه، على أن يتم تطبيقها في أسرع وقت ممكن.

زيادة علاوة غلاء المعيشة ومعاش تكافل وكرامة

ووجه الرئيس الجهات المعنية، لسرعة تنفيذ زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح قيمتها 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، وتكون تلك لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، كما تم إقرار زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، بإجمالي 5 ملايين أسرة، كما تم التوجيه بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وبالنسبة للإعفاء الضريبي، فتم إصدار قرار برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، ليصبح 45 ألفا بدلا من 36 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما تم التوجيه بإطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة بحد أقصى نهاية 2024.