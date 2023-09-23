أستاذ العبري الحديث: أشرف مروان أكبر حقنة مخدرة قدمتها مصر لإسرائيل

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، إن الجرح الخاص بحرب أكتوبر لا يزال مفتوحا لدى المجتمع الإسرائيلي، ولديهم تقويم خاص بالتقويم العبري بالإضافة للتقويم الميلادي، لذلك يُفتح الجرح مرتين كل عام، وحينما يحل ذكرى عيد الغفران يتذكرون «التقصير»، فهذا العام يوافق 50 عاما على ذكرى تلك الحرب التي تكبدوا فيها خسائر كبيرة، والأخطر أن نظرية الأمن الإسرائيلي لدى الغرب اهتزت بشدة.

تجميل وجه إسرائيل القبيح

وأشار خلال لقائه ببرنامج «بصراحة»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية رانيا هاشم، إلى أن إسرائيل مطالبة بأن تكون مخلب قط، خاصة وأن الاستخبارات الإسرائيلية كان لديها هالة كبير بأنها تستطيع تقدم إنذار مسبقا يسمح باستدعاء الاحتياطي وهو ما لم يحدث، فتجميل وجه إسرائيل القبيح، محاولة غسيل سمعة البقرة المقدسة، وهو جيش الاحتلال، الذي يقدم الشرعية لإسرائيل، فلا شرعية لها قانونية أو تاريخية أو دينية، ولكن الجندي الإسرائيلي حيثما يسير يفسر التوراة، فكانت صدمة كبيرة لهم في حرب أكتوبر وأسقطت نظريات الاحتفاظ بالأراضي.

أكبر حقنة مخدرة في التاريخ

ولفت أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، إلى أن مصر قدمت أكبر حقنة مخدرة في التاريخ وهي أشرف مروان، مضيفا أن الموساد أصدر كتابا في الذكرى الخمسين للحرب، فرئيس الموساد الحالي استقبل رئيس الموساد الأسبق، الذي قابل أشرف مروان في لندن- وفق الرواية الإسرائيلية– والذي أبلغه بأن الحرب ستندلع في هذا اليوم مع آخر ضوء للشمس.