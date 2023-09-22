تعرف على أعلى شهادات بنك مصر 2023.. إليك التفاصيل

يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن شهادات بنك مصر 2023، والتفاصيل الكاملة لها، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري، إذ يعد بنك مصر أحد أهم البنوك التي تطرح شهادات ادخارية بعائد مميز، وتعد الشهادادات الادخارية أحد الوسائل الآمنة لحفظ قيمة رأس المال في الوقت الحالي.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار العائد على أعلى شهادات بنك مصر 2023، والتفاصيل الكاملة لها بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة.

شهادات بنك مصر 2023.. «شهادة القمة»

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- تصدر شهادة القمة للأفراد الطبيعيين فقط

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- يمكن الإقتراض بضمان شهادة القمة التدخارية.

- الشهادة قابلة للتجديد

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف بشكل شهري.

- دورية صرف العائد: شهري، بمعدل 19% ثابت طوال مدة الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من وقت إصدارها.

شهادات بنك مصر 2023.. «شهادة ابن مصر»

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- تصدر شهادة ابن مصر للأفراد الطبيعين فقط.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت تنافسي يصرف بشكل شهري ويتناقص سنوياً طوال مدة الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان شهادة ابن مصر الادخارية.

- الشهادة قابلة للتجديد

- دورية صرف العائد: شهري، بمعدل 22% في السنة الأولي، 18 % للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من وقت إصدارها.