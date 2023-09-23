وظيفة قيادية جديدة بمستشفى بنها التعليمي.. المستندات والشروط

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة نائب المدير للشؤون الفنية بمستشفى بنها التعليمي، بطريق الندب من بين أعضاء الهيئة العلميين على أن يتم بدء تلقي الطلبات اعتبارا من غدا الأحد حتى 12 أكتوبر بمقر الهيئة بالقاهرة.

شروط التقدم لوظيفة نائب مدير مستشفى بنها التعليمي

أوضحت الهيئة في بيان لها إن شروط التقدم لوظيفة نائب مدير مستشفى بنها التعليمي للشؤون الفنية كالتالي :

- الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة.

- أن يكون لديه مهارات متميزة في القيادة والتوجيه، وتحديد أهداف وبرامج تنفيذية لمشروعات تطوير الوحدة.

- أن يكون لديه مهارات في حل المشكلات الخاصة بإدارة المستشفيات، واتخاذ القرارات المناسبة.

- يجيد التعامل مع الحاسب الآلي ونظم المعلومات.

- أن يكون لديه خبرة كافية في أحكام التشريعات المنظمة للعمل الفني والإداري، بالمستشفيات والمعاهد التعليمية.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

- ألا يكون قد سبق توقيع أي جزاء تأديبي عليه.

- ألا يكون له أي انتماءات حزبية أو شاغلا لوظيفة حزبية وقت التقدم للترشيح طوال مدة توليه المنصب.

أوضح البيان أنه يفضل من لديه خبرة في مجال العمل الإداري في مجال المستشفيات والمعاهد من حصل على دورات تدريبية في مجال إدارة المستشفيات والمعاهد

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة

أشار البيان أن المستندات المطلوبة لشغل وظيفة نائب مدير مستشفى بنها التعليمي كالتالي :

- طلب التقدم لشغل الوظيفة موجه للسيد الدكتور رئيس الهيئة.

- بیان سيرة ذاتية C.V.

- بيان حالة وظيفية موضح به الجزاءات والإجازات.

- صحيفة حالة جنائية حديث.

- إقرار بعدم وجود أي أحكام قضائية

- صورة طبق الأصل من شهادة الدكتوراه

- الدورات التدريبية التي حصل عليها

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وعدد 2 صورة شخصية

موعد تقديم الطلبات

أوضح البيان أن تقديم الطلبات يتم من خلال تقديم الأوراق إلى مكتب مدير عام إدارة شؤون العاملين، بالدور الخامس بمبنى الأمانة العامة للهيئة 16 أ شارع القصر العيني القاهرة، اعتبارا من الأحد 24 سبتمبر الجاري حتى 12 أكتوبر المقبل، ولن يعتد بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ على أن يكون التقديم شخصي، مقابل إيصال استلام أوراق يصدر من إدارة الموارد البشرية.