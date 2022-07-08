رفع حالة الطوارئ في مستشفيات جامعة بنها خلال إجازة عيد الأضحى

وجّه الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، برفع حالة الطوارئ في المستشفيات الجامعية، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد رئيس الجامعة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتواجد كل التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد؛ لاستقبال أي حالات مرضية، مشددًا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.

تطوير المستشفيات الجامعية

وقال الدكتور جمال سوسة، إنّ الجامعة حريصة على تطوير المستشفيات الجامعية، والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال القيام بعمليات الإحلال والتجديد والتوسعات اللازمة للأقسام العلاجية بهدف تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة لأهالي القليوبية والمحافظات المجاورة.

وأشار الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

تشكيل غرفة عمليات في المستشفى

وأضاف الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل المستشفى لتلقى أى بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض، ومضاعفة النوبتجيات على كل المستويات خلال إجازة العيد لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.