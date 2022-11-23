نقل 12 مريضا من «بنها الجامعي» إلى 6 مستشفيات قريبة بعد عطل كهربائي

أعلنت الدكتورة فاطمة الشباسي، مدير مستشفى بنها التعليمي، نقل 12 حالة كانت بالعناية المركزة والحضانات، إلى عدة مستشفيات أخرى، جراء العطل المفاجئ للكهرباء في لوحة مفاتيح وحدة التغذية والذي شهده المستشفى خلال الساعات الماضية، وأدى لقطع التيار بها، والاعتماد على المولد البديل لتوفير الطاقة الكهربائية لحين إصلاح العطل.

وأكدت مدير بنها التعليمي، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد وفيات بين المرضى، وجرى التعامل مع الوضع بسرعة والاستعانة بمرفق الإسعاف والمستشفيات الأخرى بالمحافظة؛ لنقل حالات العناية المركزة وحضانات الأطفال لها لضمان توفير الرعاية لهم.

نقل 12 إلى حالة إلى مستشفيات أخرى

وأشارت «الشباسي»، إلى أنه جرى نقل 4 حالات حضانات أطفال إلى مستشفيي قها والأطفال التخصصي ببنها، و8 حالات أخرى عناية مركزة إلى مستشفيات بنها الجامعي وشبين القناطر الشاملة وقها وأبو المنجا بشبرا وصدر المرج، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية وأمانة المراكز المتخصصة بوزارة الصحة ومرفق إسعاف القليوبية.

عطل في فيوز لوحة مفاتيح الكهرباء

ولفتت إلى أن العطل كان في «فيوز» لوحه مفاتيح الكهرباء، وجاري العمل على إصلاحه وإعادة عمل الطاقة الكهربائية بالمستشفى بانتظام ودون مشاكل، مشيرة إلى أن العمل بالمستشفى يسير بانتظام دون مشكلات.