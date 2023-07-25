«السياحة» تستطلع رأي الفنادق في المشاركة بمعرض إكسبو اليابان 2023

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار الاستراتيجية الترويجية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، والتي تهدف إلى التواجد في الأسواق السياحية الواعدة، وفي إطار العمل على جذب الحركة السياحية الوافدة من أسواق سياحية متعددة إلى المقصد السياحي المصري فإن الهيئة تخطط للمشاركة بالمعرض السياحي الدولي «2023 Tourism Expo Japan» المزمع إقامته بمدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 26-29 أكتوبر 2023.

أكبر المعارض السياحية المتخصصة في اليابان

وأضاف خلال الكتاب الدوري الذي عممته غرفة المنشآت الفندقية على جميع فنادق الجمهورية، أن المعرض السياحي «إكسبو اليابان 2023» يعد من أكبر المعارض السياحية المتخصصة في اليابان؛ إذ وصل عدد العارضين العام الماضي إلى 1018 شركة ومؤسسة من 78 دولة.

استطلاع رأى الفنادق في المشاركة

وأشار عاقل إلى أن هيئة تنشيط السياحة تستطلع رأي القطاع الفندقي في جدوى المشاركة بالمعرض حتى يمكن اتخاذ قرار المشاركة من عدمه، وفقا لعدد طلبات الاشتراك التي قد ترد إلى غرفة المنشآت الفندقية، لذا يرجى إفادة الغرفة عبر البريد الإلكتروني للغرفة حتى يتسنى إبلاغ الهيئة بالرد واتخاذ الإجراءات اللازمة.