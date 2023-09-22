صورة رضيع مصاب بالسرطان تفطر القلوب وتهز العالم.. ووالده: «ادعوا لريان»

رضيع ربما لم يتخط عمره عام واحد، يحمله والده بين ذراعيه، ينظر إلى ذلك الجهاز المعلق في أنفه وفمه، يحاول استيعاب ما يحدث لطفله ذو الجسد النحيل، راضيا بقضاء الله وقدره، متمنيا أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالشفاء العاجل، مطالبا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لنجله بعدما أصابه مرض السرطان اللعين، ليتلقى دعما وتفاعلا كبيرا من المواطنين الذين نشروا صورته بشكل كبير على السوشيال ميديا، لتهز العالم بعدما تناولها مواطنون من دول مختلفة.

«ريان» هو الاسم الذي اختاره الشاب أحمد صالح، المقيم بمحافظة بورسعيد لطفله الوحيد الذي ولد قبل سنة وشهرين، لكن بعد شهر واتحد من ولادته تحولت فرحة الأب بطفله إلى حزن كبير حينما داهم المرض جسد الصغير ليكتشف بعدها لإإصابته بسرطان في المخ، وفق حديثه لـ«الوطن»: «ريان اتولد 9 يوليو 2022، بشكل مفاجئ في الشهر الثامن، وبعد شهر لاحظت ظهور عروق في الجانب الأيسر من الدماغ، وتجاهلت الموضوع لحد ما أصيب باالتهاب رئوي فلفيت بيه، وقتها الأدوية مش بتجيب نتيجة».

صدفة لاكتشاف مرض الرضيع بالسرطان

صدفة قادت الأب المكلوم لاكتشاف إصابة رضيعه بسرطان المخ، ليصاب بالصدمة هو وزوجته سماح علي، لكنه سرعان ما تماسك لتبدأ رحلة علاج لم تنته وفقا له: «رحت مستشفى الأميري سابقا السلام حاليا وفي الطوارئ طبيب شافه قال أنا شاكك إن ابنك عنده حاجة، وطلب أشعة على المخ، وبعد ما اتحجز في العناية المركزة طلبوا أشعة تاني، مكنتش فاهم حاجة، فرحت عملت الأشعة في مستشفى النصر، ومحدش قالي حاجة رحت الأميري، شافها الدكتور أيمن جلهوم، قال في ورم في المخ بالجانب الأيسر، وحجمه كبير، طلبوا رنين بالصبغة وعملت كل الفحوصات وأثبتت إنه مصاب بالكانسر، وقتاها حسيت إني في ابتلاء كبير ومش عارف نهايته».

صدمة الأب.. وعلاج فلذة كبده

لم يكن وقع الصدمة خفيفا على الشاب لكنه سرعان ما استوعبها ليبدأ رحلة إجراء جراحات للرضيع رغم تأكيد الأطباء على صعوبة الحالة: «الدكتور قالي الحالة صعبة وحجم الورم كبير، والأفضل تروح مستشفى 57357 ورحت هناك أكدوا أن الورم سيئ وشرس واحتمالية خروجه من العمليات صعب، وممكن يخرج مصاب بالشلل وكمان مفيش مكان وحالته حرجة، وقتها توكلت على الله ولفيت على الدكاترة في القاهرة، وفي مدينة نصر لقيت دكتور جراح مخ وأعصاب، وعرضت عليه الحالة ودخل ابني عملية لاستئصال الورم، وهو عمره شهرين ونص وجرى إزالة نحو 90% من الورم، وبعد أيام قليلة تعب تاني فالدكتور قال لازم عملية تانية تركيب صمام، كل ده بتعالج على حسابي والفلوس بدأت تخلص، لكن عملت العملية، لإن معنديش أغلى منه».

عام كامل بين المستشفيات

عام كامل قضاه الأب بين المستشفيات، داعيا الله أن يشفي رضيعه الصغير مطالبا الجميع بالدعاء له لعل الله يستجب: «بعد ما عملت عمليتين رجعت ميستشفى النصر في بورسعيد علشان استكمل جلسات الكيماوي، ودلوقتي بياخد جلسة أسبوعيا على حساب التأمين الصحي، لكن بتابع مع طبيب مخ وأعصاب برضو، كل اللي بطلبه من الناس أنهم يدعوا لريان، نزلت الصورة علشان أطلب من الجميع الدعاء، السرطان مأثر على نموه ولسة مش بيتحرك».