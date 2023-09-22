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حزب الاتحاد: ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال التنمية

كتب:

منتصر سليمان
09:16 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب يدعم وبقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكملة المشوار التنموي الذي بدأ منذ توليه الحكم، ونريد تكملة الحلم.

التنمية المجتمعية التي شهدها الوطن

وأكد رضا صقر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الشعب المصري مشارك في التنمية المجتمعية التي شهدها الوطن على مدار العشر سنوات الماضية، لذا من حق المصريين أن يكتمل هذا الحلم حتى النهاية.

مصر استطاعت التصدي للأزمات العالمية

وأضاف في حديثه، أن مصر استطاعت التصدي للأزمات العالمية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث قامت مصر بتدشين عدد من المشروعات القومية والمبادرات المصرية من أجل إعانة المواطنين على صد الأزمات الخارجية.

وتابع: «مصر الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة، لذا الشعب المصري مدرك لكل هذه الصعاب الخارجية، ولهذا ليست هناك استجابة كبيرة للشائعات الخارجية التي تهدف لإسقاط الوطن».

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