اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. قيادات الأحزاب: نؤيد «السيسي» لأنه «الأقدر والأقوى» على قيادة البلاد

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- قيادات الأحزاب: نؤيد «السيسى» لأنه «الأقدر والأقوى» على قيادة البلاد

- المشاركون فى ندوة «الوطن»: وفّر حياة كريمة لأهل الريف.. وقضى على الإرهاب

- «مستقبل وطن»: أعاد للدولة شبابها بعدما أصابها الهرم والعجز.. وانتشلها من مرحلة «شبه دولة» تعانى غياب الأمن وتدهور المرافق والخدمات واختفاء دورها الإقليمى

- «حماة الوطن»: قاد مسيرة التنمية واستعاد شخصية الدولة وبعث فيها الروح وأحيا مظاهر الجمال فى البلاد

- «المؤتمر»: استعاد مصر بعد محاولة اختطافها من التنظيم الإرهابى وأكثر من 60 حزباً أعلنت الاحتشاد خلفه

- «مصر أكتوبر»: حقق الكثير من الإنجازات فى البنية التحتية وأنشأ المصانع.. ودعم التعليم بمدارس جديدة وجامعات أهلية

- وزير الصحة: مصر حققت تقدُّماً كبيراً فى علاج سرطان الأطفال خلال السنوات الماضية

- «عبدالغفار»: الدولة لا تدّخر أى جهد فى مكافحة المرض.. وستواصل العمل مع الشركاء للنهوض بجودة الخدمات الصحية

- «حياة كريمة»: تركيب 13 محطة طاقة شمسية فى القرى

- «التنمية المحلية»: المحطات تخدم مجمعات الخدمات والمدارس ووحدات الإسعاف ومبانى الحضانات

- الأهلى: درس خصوصى فى اللغة العربية لـ«موديست»

- الزمالك: محاولات لحل أزمة مستحقات «زيزو والأجانب»

- نافذة رأي

- عادل حمودة يكتب: «ما إن توليت مسئولية تحرير مجلة «روزاليوسف» فى عام 1992 حتى دعوت هيكل ليقول كلمته على صفحاتها».

- فريدة الشوباشي تكتب: «وضع زوجى السماعة وأنا أسأله: ماذا بك؟.. احمرّ وجهه وطفرت الدموع من عينيه وهو ينطق بالكلمة الساحرة.. عبرنا».

- سيد حسين يكتب: «ربما تحتاج البشرية إلى هدنة مع الذات لتفنيد ما آلت إليه الأوضاع نتيجة هذا التسارع الهائل فى تكنولوجيا المعلومات».

- روان مسعد تكتب: «يبدو الأمر تافهاً سطحياً، ولكنى كلما قابلت شخصاً جديداً لا أحبه أو أشتهيه، أجد نفسى أبحث فيه عن ورق العنب».

- عبدالرحمن قناوي يكتب: «أحمل سلامات رفاق الرحلة لأمى التى استقبلت الحقنة الأخيرة بابتسامة راحة مَن ألقى عبئاً ثقيلاً أنهكه».

- محمد غالب يكتب: «قررت فى نهاية رحلة بولندا، ولأول مرة أنه وأثناء العودة إلى القاهرة، أن أحضر قائمة موسيقية أسمعها وأنا على الطائرة».

الصفحة الثانية

- قيادات الأحزاب: تأييدنا لـ«السيسى» ليس عاطفياً وإنما لأنه «الأقدر والأقوى» على قيادة البلاد فى المستقبل

- المشاركون فى ندوة «الوطن»: انتصر للبسطاء.. ووفّر حياة كريمة لأهل الريف.. وقضى على الإرهاب وعبر بالدولة إلى بر الأمان

- «المؤتمر»: الرئيس تولى شئون مصر فى مرحلة مهمة وفارقة.. واختلاف السلطة أو تغيير الأفكار والمفاهيم يعيدنا إلى الخلف وندعمه لفترة جديدة أعاد إحياء توشكى ودشّن 22 مبادرة فى الصحة والتعليم والسكن والحماية الاجتماعية.. وساعد على تجاوز تحديات الجهاز الإدارى للدولة توافر الإرادة السياسية القوية أسهم فى تحقيق برنامج الرئيس.. وكان عاملاً أساسياً فى العبور بمشروعات تنموية كان من الصعب تحقيقها

الصفحة الثالثة

- «مصر أكتوبر»: قاد البلاد بعد ثورتين.. وحقق الكثير من الإنجازات فى البنية التحتية وأنشأ المصانع.. ودعم التعليم بمدارس جديدة وجامعات أهلية.. وتنمية الصعيد وتطوير العشوائيات خير دليل «السيسى» قاد مسيرة التنمية واهتم بالشباب وأطلق «تنسيقية شباب الأحزاب» والأكاديمية الوطنية للتدريب كرّم المرأة ومكّنها سياسياً واقتصادياً ونحن أول من أطلق حملة «بأمر الشعب» عام 2014

- «مستقبل وطن»: أعاد للدولة شبابها بعدما أصابها الهرم والعجز انتشلها من مرحلة «شبه دولة» تعانى من غياب الأمن وتدهور المرافق والخدمات استعاد دور مصر الريادى الإقليمى والعالمى والمحلى

- «حماة الوطن»: استمرار الرئيس فى الحكم ضرورة لضمان وحدة واستقرار الدولة تأييدنا ليس عاطفياً لرجل جاء فى لحظات تاريخية لكنه ممنهج وقوى ومقرات الحزب مفتوحة لدعم الرئيس فى الانتخابات المقبلة ترشح الرئيس السيسى لدورة رئاسية جديدة ضرورة لأنه رجل المرحلة الذى بدأ التنمية واستعاد شخصية الدولة المصرية مرة أخرى وبعث الروح فى الدولة تنموياً

الصفحة الرابعة

- رسائل إلى الرئيس السيسي

-مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: محاصرة «المال السياسي»

-مقال رأي لـ ضياء السبيري، بعنوان: «لهذا ندعم الرئيس لفترة رئاسية جديدة»

- قيادات البنك الآسيوى عن العاصمة الإدارية: «دُرة المدن الذكية»

- «تشون»: منبهرون بسعى الدولة المصرية الحثيث لتحسين جودة حياة أبنائها.. و«ليموتوفسكى»: نتطلع للمشاركة فى مشروعات البنية التحتية بمصر.. و«نينو»: مصر قدمت نموذجاً عمرانياً وتنموياً أكثر إبداعاً لبناء مستقبل يرتكز على المدن الصديقة للبيئة

- عضو «مجلس الأمناء»: تعليق جلسات «الحوار الوطنى» أكبر ضمانة لنزاهة انتخابات الرئاسة

- جمال الكشكى: استكمال المناقشات لكل القضايا والتوصل إلى المخرجات النهائية بعد الاستحقاق

الصفحة الخامسة

- نافذة رأي.. 100 سنة هيكل

- مقال رأي لـ عادل حمودة، بعنوان: «رفيق مشاكل تجرجر أذيالها»! «2»

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: «العبور العظيم»

- مقال رأي لـ عبدالرحمن قناوي، بعنوان: «أسبوع آلام الإنترفيرون»

- مقال رأي لـ أشرف شرف، بعنوان: «حاورت هؤلاء: أحمد رمزي الولد الشقي»

- مقال رأي لـ روان مسعد، بعنوان: «ورق عنب وكرنب»

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ سيد حسين، بعنوان: هدنة مع الذات.. عقلنة وسائل التكنولوجيا الثورية

- مقال رأي لـ نشوى الحوفي، بعنوان: العين على أفريقيا والعين عليها حارس

- مقال رأي لـ محمد غالب، بعنوان: حكايات كرسي شوبان

- مقال رأي لـ عبدالحفيظ سعد، بعنوان: قصة «حابي وإيزادورا»

الصفحة الثامنة

- تزامناً مع اليوم العالمى للغة الإشارة

- الذكاء الاصطناعى .. بوابة «الصم» لوظائف المستقبل

- بتوقيع «بشرى» مشروع سينمائى جديد فى انتظار أحمد عز

- ملابس أطفال بمعايير طبية وخبرة صيدلانية.. واللى مايعرفش يقول «سيرا»

- على طريقة «أمم أفريقيا» حفل تخرج بدأ بالسلام الوطنى لمصر والسنغال

- «أحمد وتاتيانا».. قصة حب مصرية إيطالية أثمرت ولدين ومشروع تبادل أعمال