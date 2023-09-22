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«الحركة الوطنية»: نؤيد ترشح الرئيس السيسي لاستكمال المشروعات القومية

كتب:

منى صلاح
01:12 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
إكسترا نيوز

إكسترا نيوز

قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية، إنَّ تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر لا بد منه، وتأييده ليس إلا استكمالًا لموقف الحزب الرسمي الذي أُعلن مبكراً، منوها بدور الرئيس السيسي في بناء مشروعات قومية كبرى ومواجهة تحديات وأزمات عالمية لتتمكن مصر من الوصول إلى مكانة عالية على المستوى الدولي، ما يجعل من استمرار الرئيس السيسي لمرحلة رئاسية جديدة مطلب مُلح تقتضيه الضرورة والمصلحة العامة.

استكمال المشروعات القومية

وأضاف «علي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ استكمال الرئيس السيسي لمشروعات بدأها ولا يصلح أن يتولى الانتهاء منها اختياراً آخر غيره، فهو يمكنه استكمال المشروعات القومية بمنتهى السهولة مقارنة بأي مرشح جديد آخر، بجانب إطلاقه العديد من المبادرات التي تحتاج لإتمام أهدافها.

المبادرات الرئاسية والتغيير الجذري

وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية، أنَّ المبادرات الرئاسية أحدثت تغييرا جذريا في حياة المواطن الريفي وانعكست بالايجاب على مستوى المعيشة للأسرة في الريف، والمبادرات الصحية بالأخص التي اهتمت بمكافحة العديد من الأمراض، بجانب حملة الـ100 مليون والقضاء على فيروس سي ومبادرات صحة المرأة والطفل والحملات والقوافل الطيبة، وجميعها إنجازات تمت ولابد أن نتذكرها.

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