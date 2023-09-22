محمد إمام ومايا دياب وهنا الزاهد وإياد نصار في عزاء والدة دينا الشربيني

توافد عدد من النجوم والنجمات إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لتقديم واجب العزاء للفنانة دينا الشربيني في وفاة والدتها السيدة ليلى السيد.

ووصل إلى مكان العزاء محمد إمام ومايا دياب وهنا الزاهد وإياد نصار، حيث قدموا العزاء لصديقتهم دينا الشربيني.

كما حضر محمد ثروت، والفنانة ميمي جمال، والإعلامي رامي رضوان، وصبا مبارك، وجيهان الشماشرجي، ودنيا سمير غانم، وأشرف زكي، وروجينا، وهنا شيحة، وآية سماحة.

جنازة والدة دينا الشربيني

وشُيعت جنازة والدة الفنانة دينا الشربيني، أمس الخميس، من مسجد المشير طنطاوي، بعد صلاة الظهر، وحضرها عدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، محمد ممدوح تايسون، مجدي بدر، أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية وآخرين.

وفاة والدة دينا الشربيني

وتوفيت والدة الفنانة دينا الشربيني، الأربعاء الماضي، وفقاً لما أعلنه عدد من النجوم، أمثال عمر السعيد وريهام عبد الغفور، حيث أعلنا خبر الوفاة عبر حساباتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.