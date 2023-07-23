استقرار سعر كيلو البصل اليوم الأحد في سوق العبور.. يبدا بـ10 جنيهات

استقرار ملحوظ سجله سعر البصل لليوم الثاني على التوالي، بعد أن تداول البعض أنّه شهد زيادة، وهو ما نفته أسواق التجزئة، حيث تراوح سعر كيلو البصل بين 10 إلى 15 جنيها فقط، وليس كما يشاع أنّه تخطى 25 جنيها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أسعار الخضروات اليوم الأحد، وفق موقع سوق العبور لتوزيع الخضروات بأسعار الجملة وأحد أكبر أسواق الجملة، كما يلي.

أسعار الخضروات اليوم الأحد

وسجلت أسعار الخضروات اليوم الأحد الموافق 23-7-2023 في سوق العبور بالقاهرة الآتي:

اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

كيلو خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

الكوسة من 3 إلى 7 جنيهات.

كيلو فلفل حامي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

كيلو فلفل حامي صوب من 3 إلى 7 جنيهات.

كيلو فلفل ألوان من 8 إلى 18 جنيهًا.

كيلو قرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات.

خيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات.

كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.

كيلو فلفل رومي صوب من 9 إلى 13 جنيهًا.

خيار بلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

بامية من 15 إلى 25 جنيهًا.

قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات.

بطاطا من 5 إلى 6 جنيهات.

ثوم من 24 إلى 35 جنيهًا.

كيلو طماطم من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو بطاطس من 7 إلى 9.5 جنيه.

كيلو باذنجان أبيض من 2 إلى 4 جنيهات.

كيلو باذنجان بلدي من 1.5 إلى 4.5 جنيه.

كيلو فاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا.

كيلو ملوخية من 2 إلى 4.5 جنيه.

جزر دون عروش من 5 إلى 9 جنيهات.

كيلو كرنب (الواحدة 3 كيلو) من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

كيلو كرنب سلاطة (الواحدة 2 كيلو) من 8 إلى 10 جنيهات.

كيلو كرنب أحمر (الواحدة كيلو) 6.5 جنيه.