نائب وزير السياحة تشارك في حفل افتتاح الدورة الـ7 من ملتقى فنون ذوي الهمم

شاركت غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في حفل افتتاح الدورة السابعة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا» بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني والذي انطلق، منذ قليل، من المسرح الكبير بدار الأوبرا وينظمه مؤسسه أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، وتُقام فعالياته هذا العام تحت شعار «الحياة حلوة»، وتستمر حتى 29 سبتمبر الجاري.

دعم ذوي القدرات الخاصة

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان اليوم، إن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تحرص دائما على رعاية فاعليات هذا الملتقى في إطار دورها المجتمعي وحرصها على دعم ذوي القدرات الخاصة ولاسيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للترويج للسياحة الميسرة في مصر من خلال العمل على إتاحة المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية لذوي الهمم؛ مما يساهم في تحسين تجربتهم السياحية خلال الزيارة، هذا بالإضافة إلى إيمانها بالدور الفعال لأولادنا من ذوي القدرات الخاصة في المجتمع وحرصًا على دمجهم مع أقرانهم من مختلف دول العالم لاستعراض مواهبهم الفنية.

وأوضحت الوزارة أنه خلال الحفل تم تكريم عدد من رموز التحدي والنجاح من ذوي القدرات الخاصة، لافتة إلى أن فاعليات الملتقى شارك به ما يقرب من 41 دولة عربية وأجنبية في مختلف أنواع الفنون الاستعراضية والموسيقية والأفلام والفنون التشكيلية والحرف اليدوية والندوات وورش العمل، فضلاً عن الفاعليات المتنوعة التي سيشهدها الملتقي من تنظيم عدد من الزيارات الثقافية والسياحية بمصاحبة الفرق العربية والأجنبية المشاركة للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ومنطقة أهرامات الجيزة، وشارع المعز، والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لإبراز الصورة الحضارية لمصر أمام العالم.