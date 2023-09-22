غرفة السياحة: أعداد الفنادق العائمة بالأقصر ستصل لـ160 نهاية أكتوبر المقبل

قال ثروت عجمي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الشهر المقبل سيشهد دخول نحو 40 فندقا عائما إلى الخدمة بعد الانتهاء من عمليات صيانتها ليصبح بذلك عدد الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان بداية من أواخر شهر أكتوبر المقبل نحو 160 فندقا عائما.

نسب إشغال الفنادق العائمة خلال نوفمبر

وأضاف «عجمي» لـ«الوطن»، أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان ستتجاوز حاجز الـ 95% بداية من شهر نوفمبر المقبل، موضحا أن العديد من الفنادق العائمة لا تقبل حاليا حجوزات خلال هذا الشهر ورفعت شعار كاملة العدد ولا توجد غرف شاغرة.

الموسم السياحي الشتوي

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالأقصر، إلى أن الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان ستصل لذروتها خلال شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن العديد من شركات السياحة الأوربية ستسير رحلات مباشرة إلى الأقصر خلال هذا الشهر.

وأوضح أن الموسم السياحي الشتوي الذي يبدأ أول شهر أكتوبر المقبل سيشهد توافد أعداد جيدة من السياح ولاسيما من أسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرازيل إلى مدن الصعيد السياحية، مع وجود أعداد جيدة من سياح دول جنوب شرق أسيا وبخاصة سياح الصين واليابان.