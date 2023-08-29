تفاصيل ملتقى أولادنا السابع لفنون ذوي القدرات الخاصة في مؤتمر صحفي السبت

تعقد مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، مؤتمرا صحفيا في السادسة والنصف مساء السبت 2 سبتمبر، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة، وممثلو الجهات الداعمة، لكشف تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا» الذي يحمل عنوان الحياة حلوة.

موعد الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

يقام الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، في الفترة من 22 حتى 29 سبتمبر المقبل، بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، بمشاركة 42 دولة عربية وأجنبية، وعدد من كبار الفنانين والمبدعين في مختلف المجالات.

يشهد المؤتمر كوكبة من الإعلاميين، ونخبة من القنوات التليفزيونية المصرية والعربية والدولية، والشبكات الإذاعية.