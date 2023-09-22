«المصريين الأحرار» يعلن إطلاق حملة لدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه تم إطلاق حملة لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئيسية القادمة، حيث تم عمل الحملة على 4 مراحل، الأولى وهي المرحلة التمهيدية وبدأت منذ أن أعلنا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نعتبره مرشحًا للحزب واعتمدت تلك المرحلة على الإعداد للحملة الفعلية.

حملة حزبية شعبية

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن تلك الحملة حملة حزبية شعبية، مشيرًا إلى انضمام كل أعضاء الحزب إلى الحملة، كما أنها تستقبل أي مواطن مصري يريد الانضمام لها.

وتابع قائلًا «نعتبر أن تولي الرئيس السيسي للحكم خلال الست سنوات القادمة هي مهمة قومية ومعركة فيصلية في المرحلة الحالية، كما أن الحزب كان يرصد كل ما يتم خارجيًا وداخليًا بالإضافة إلى الأزمات المفتعلة، كما أنه ليس من الضروري حتى يشارك المواطن في الحملة أن ينضم الى الحزب ولكن يكفي أن يكون عنصرا فعالا في الحملة».