«الشباب» تقدم رحلة 3 أيام بالمجان لزيارة «مالديف البحر الأحمر» ضمن «يلا كامب»

تمتلك محافظة البحر الأحمر شواطئ طبيعية خلابة، هي الأجمل في العالم، طبقا لموقع «تريب أدفايزر» العالمي، وهي شواطئ القلعان وحنكوراب وشرم اللولي، ويطلق عليها «مالديف مصر» لشدة جمالها، فهي تشبه شواطئ المالديف في رمالها الناعمة ومياهها الفيروزية، وتقع جنوب مدينة مرسى علم، وتبعد حوالي 250 كيلومترا، جنوب مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

رحلة 3 أيام بالمجان إلى مالديف البحر الأحمر

وكشف ممدوح الشاذلي، وكيل الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» عن أن رحلة وزارة الشباب والرياضة بالمجان إلى شواطئ البحر الأحمر، التي لقبت بـ«مالديف مصر» ضمن معسكرات «يلا كامب» التي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر 2023.

تفاصيل رحلة البحر الأحمر

وأضاف الشاذلي، أن معكسر «يلا كامب» يشمل برنامجا متنوعا من الأنشطة والمسابقات الرياضية وزيارة شاطئ القلعان ومشاهدة شجر المنجروف، وزيارة شاطئ حنكوراب، الذي يعد من أفضل شواطئ العالم، كما يشمل البرنامج زيارة محمية وادي الجمال، ومعبد سكيت، وجولات حرة بها.

وأشار الشاذلي، إلى أن الاشتراك في رحلة البحر الأحمر متاح عبر موقع وزارة الشباب والرياضة.

شواطئ البحر الأحمر

ومن جانبه، أشاد بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين، برحلة وزارة الشباب والرياضة، للتعرف على شواطئ البحر الأحمر الخلابة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن شواطئ حنكوراب من أجمل شواطئ مرسى علم، وتستقطب عددا كبيرا من السياح، حيث منظر المياه والرمال، الذي يبعث راحة نفسية في رحلة صيفية لا تُوصف، حيث صوت الأمواج المُتلاحقة ومتعة السير على الرمال.

شاطئ القلعان

وأضاف أن شاطئ القلعان من أشهر شواطئ مرسى علم، ويضم أشجار المانجروف الشهيرة، والاستمتاع بأجمل إطلالة على البحر، وسط الطبيعة الخلابة، ومشاهدة الشعاب المرجانية الجميلة.