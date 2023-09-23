حقيقة تداول تسجيلات صوتية تحذر من زلزال قوي يضرب الأردن.. ما القصة؟

تسجيلات صوتية متداولة في الأردن، أثارت حالة من الهلع الكبير بعد أن زعم أصحابها أن البلاد ستتعرض لهزة أرضية مدمرة، تشبه تلك التي ضربت المغرب وأسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح وشردت العديد من الأشخاص من منازلهم، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

وأعربت «العربية»، عن اعتذارها لنشر التسجيلات الصوتية المتداولة، مؤكدة أنها تلتزم بمنع انتشارها وتداولها، وتعمل على توضيح الحقائق ودحض جميع الشائعات المتعلقة بهذه القضية.

تنفيذ محاكاة لوقوع زلزال في الأردن

وتزامنت نشر التسجيلات الصوتية مع تنفيذ تمرين تعبوي من قبل السلطات الأردنية، يحاكي وقوع زلزال في الأردن تحت اسم «درب الأمان 3».

وأكد العقيد عامر السرطاوي، الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، أن وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تتابع عددًا من التسجيلات المضللة التي تم تداولها وأثارت الهلع بين المواطنين، وأضاف أن هؤلاء الأشخاص قاموا بنشر معلومات غير صحيحة وادعاءات كاذبة بوقوع كوارث وزلازل، وهو أمر لا يمت للحقيقة أو للعلم بصلة.

وقال العقيد السرطاوي، إن وحدة الجرائم الإلكترونية تعمل على تحديد أصحاب التسجيلات ومن يروجون لها، وذلك لضبطهم وإحالتهم للقضاء لينالوا عقابهم وفقًا للقانون، وشدد على أهمية عدم الالتفات لهذه التسجيلات أو تداولها.

الإعلام الأردني يحث المواطنين على عدم تداول الادعاءات الكاذبة

وأكد الناطق الإعلامي، أن الجهات المعنية لن تتوانى في نشر أي تحذيرات أو تنبيهات للمواطنين، وحث الجميع على عدم تداول أو نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة، وأشار إلى أنهم سيكونون مسؤولين قانونياً عن ذلك.

وأعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن انتهاء تمرين درب الأمان (3) بنجاح، حيث شاركت فيه مختلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص.

وكما تم تنفيذ التمرين لتقييم مدى الاستعداد واختبار القدرات الوطنية في التعامل مع الزلازل وتداعياتها في جميع مناطق المملكة.

ومن جانبه، قال أستاذ علم الزلازل في الجامعة الأردنية، نجيب أبو كركي، إن الزلازل لا يمكن التنبؤ بها وأن الإشاعات بوقوع زلازل وهزات أرضية تربك المواطنين.

وأشار أبو كركي إلى أن الإعلام هو من صنع عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، لأنه غير معروف في هولندا ولا عالميًا، ومن يستمع للعالم الهولندي كأنه يستمع للعرافين.