بعد مصر.. منع سارة الزكريا من الغناء في الأردن

قررت نقابة الفنانين الأردنيين، منع الفنانة اللبنانية سارة زكريا من الغناء، داخل حدود البلد، وشددت على جميع متعهدي الحفلات والمنشآت السياحية، عدم التعامل معها، وذلك في بيان رسمي صادر عنها.

منع سارة الزكريا من الغناء في الأردن

وقالت نقابة الفنانين الأردنيين، في بيان: «تعميم صادر عن نقابة الفنانين الأردنيين تؤكد نقابة الفنانين الأردنيين واستناداً إلى القانون رقم 9 لسنة 1997 على عدم أحقية أي شخص ممارسة المهنة الفنية دون استصدار تصريح من النقابة».

وأضاف البيان: «كما أنه واستناداً للمادة رقم (26) بند "ز" والتي تنص على المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها».

إيقاف الفنانة سارة محمود

وأشار: «لا يجوز التجاوز الأخلاقي وأو اللفظي في أي من المهن المشمولة والمنصوص عليها في القانون أعلاه، وعليه توعز نقابة الفنانين لكافة المنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بإيقاف الفنانة سارة محمود الزكريا عن ممارسة كافة المهن الفنية، وبخلاف ذلك سنضطر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها».