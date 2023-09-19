سعر السكر في الأسواق اليوم.. استقرار ملحوظ

سجل سعر السكر اليوم في الأسواق استقرارا ملحوظا، منذ اليوم الأول من سبتمبر، لتوافر كميات كبيرة من العبوات داخل المحلات التجارية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

استمرار الإقبال على شراء السكر

ويزداد الإقبال أكثر من السابق خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع اقتراب المولد النبوي الشريف 2023، بينما تتمتع مصر بمخزون استراتيجي يكفيها لعدة أشهر، وبالأخص حتى شهر أبريل 2024.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر السكر اليوم، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء والذي جاء كما يلي:

سعر السكر اليوم

- يتراوح سعر طن السكر اليوم إلى 20 و21 ألف جنيه.

- وبالنسبة لسعر كيلو السكر داخل المحلات التجارية يتراوح ما بين 29 و30 جنيها.