ضبط مصنع لتعبئة السكر بدون تراخيص في الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون الإعلام والاتصال السياسي بمديرية تموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إن إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، شنت حملة تحت إشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة وتغليف السكر بدون تراخيص، وبداخله كمية من السكر بدون فواتير، وتم التحفظ على كمية قدرها 6 طن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وقال القلش، إن الحملة تمت بتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وبإشراف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبقيادة المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

وأكد محمود القلش، أن هناك تعليمات للأجهزة الرقابية بالمديرية، بتشديد الرقابة على مصانع تعبئة المواد الغذائية، واستمرار الحملات التموينية بجميع مناطق الإسكندرية.