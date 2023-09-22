مساعد رئيس تحرير «الوطن»: الجريدة احتفلت بمئوية هيكل لأنه قيمة كبيرة لمصر

كشفت الكاتبة الصحفية سماح عبد العاطي، مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، عن تفاصيل احتفاء الجريدة بمئوية الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، قائلة: «شرف كبير لينا إن نخصص ملف عن الأستاذ هيكل في ذكرى ميلاده».

قيمة كبيرة للصحفيين ومصر

وأضافت عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، قيمة كبيرة للغاية للصحفيين أو لمصر بشكل عام، حيث كان أكبر من كونه صحفيا، وأكبر من مجرد كونه محللا ومفكرا سياسيا عظيما، وكانت لديه طوال الوقت نبوءات، حيث كان يعرف كيف يحلل الواقع جيدا للغاية ويستشرف من خلاله المستقبل، ونراها اليوم تحققت على أرض الواقع.

هيكل صحفيا يمتلك أدواته جيدا

وأشارت إلى أن «هيكل» لم يكن «يضرب الودع» أو «يفتح المندل» لكنه كان صحفيا مجتهدا ويمتلك أدواته جيدا، ويستطيع متابعة الصحافة العالمية، ويطلع على الوثائق، ويجيد قراءة المشاهد، ومن ثم يستطيع بناء صورة عما يمكن حدوثه، وهذا ما كان ملموساً إلى حد بعيد.

وتابعت: «يسعدنا أن الأستاذ هيكل ينتمي إلى الصحفيين، وهذا شيء مصدر شرف، وعندما صادف هذا العام مئوية الأستاذ هيكل قررنا أن يكون هناك احتفال من نوع مختلف وكبير».