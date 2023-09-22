تفاصيل الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة

كشفت مؤسسة التمويل الدولية عن شراكة مع بنك القاهرة، وذلك من أجل وضع إستراتيجية لتمويل الأنشطة المناخية للمساعدة على حماية البنك من مخاطر المناخ، والاستثمار في الأنشطة الخضراء، ومساندة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد المصري.

حماية البنك من مخاطر المناخ

وذكر طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن تتمثل استراتيجية بنك القاهرة في تطوير الوسائل والأدوات التي توفر النمو المستدام والأمن على المدى البعيد، مضيفاً أن يعد هذا المشروع الجديد نقطةَ التقاء بين جميع جهودنا السابقة والحالية والمستقبلية من أجل تعزيز تحولنا المستدام، موضحاً أن من شأن هذه التغييرات الجديدة أن تبرز قدرة بنك القاهرة على الانتقال بسلاسة إلى الاقتصاد الأخضر، وضمان النمو المالي والربحية.

تلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء

من جهته، ذكر رياض نوار، المدير الإقليمي للخدمات الاستشارية لمنطقة شمال وغرب ووسط إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولي أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو الأمام في جهود مصر للتصدي لتغير المناخ. موضحاً أن من خلال مساعدة بنك القاهرة على وضع إستراتيجيته للتمويل المناخي، فإننا نساعد على ضمان قدرة البنك على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائه في طريق تحولهم إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكدت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والإستدامة ببنك القاهرة على أهمية الإتفاقية فى تعزيز خطى البنك فى مجال الإستدامة والتى بدأها البنك منذ عام 2015، مشيرة إلى أن التعاون يعمل على العديد من المحاور والتى ترتكز على تعزيز وترسيخ مبادئ الإستدامة ضمن سياسات البنك الداخلية بإعتبارها الركيزة الأساسية نحو خلق نموذج أعمال متفرد لبنك القاهرة فى هذا المجال.

حماية المناخ

وجاء هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا، في إطار برنامج المناخ لمؤسسة التمويل الدولية الذي يستهدف توسيع نطاق تمويل القطاع الخاص في القطاع المالي من أجل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، مع المساعدة في الوقت نفسه على الحد من المخاطر المناخية.

التصدي لتغير المناخ أولوية لمجموعة البنك الدولي

ويعتبر التصدي لتغير المناخ أولوية لمجموعة البنك الدولي التي تلتزم بموائمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025. ولدى مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، ومحفظة خدمات استشارية نشطة بقيمة 33 مليون دولار.

وقد ساهمت مشروعات المؤسسة في مساندة القطاع الخاص في مجالاتٍ رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، ومراعاة المساواة بين الجنسين.