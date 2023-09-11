أفضل حساب توفير بعائد شهري من بنك القاهرة.. اعرف سعر الفائدة

يقدم بنك القاهرة أنواعا مختلفة من الحسابات، منها حساب ميجا توفير بدورية صرف العائد شهريًا، والذي يعد الحساب الأفضل في البنك، وذلك بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023.

تفاصيل حساب ميجا توفير

وترصد السطور التالية أبرز المعلومات عن حساب ميجا توفير من بنك القاهرة، كالتالي:

- الحد الأدنى لفتح الحساب 1500 جنيه.

- دورية صرف العائد شهريًا.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد 50 جنيها.

- يمكن فتح حساب ميجا توفير للقصر أقل من 16 عامًا، ومن هم أكبر من 64 عامًا بدون التغطية التأمينية.

- تغطية تأمينية مجانية على الحياة تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل 65 سنة.

- لا يمكن إصدار دفتر شيكات على الحساب.

- لا يجوز فتح حساب توفير باسم أكثر من شخص ولا يسمح بفتح حسابات توفير مشتركة.

- تصدر بطاقة خصم مباشر مجانية الإصدار الأول فقط، حسب شريحة العميل.

- إصدار بطاقة ائتمانية، الحصول على نقاط ترحيبية عند اصدار بطاقة الائتمان ونقاط إضافية على كل معاملة.

- الحصول على كشف حساب ربع سنوي، وفى حالة طلب كشوف حسابات إضافية يتم سداد الرسوم المقررة وفقاً لتعريفة الخدمات المصرفية.

- الاشتراك المجاني في الخدمة الصوتية (IVR) للاستعلام وإجراء بعض المعاملات المصرفية.

سعر العائد سنويًا على حساب ميجا توفير

- 50 ألف جنيه إلى 999.999 جنيه بفائدة 12%.

- مليون إلى 9.999.999 جنيه، بفائدة 14%.

من 10 ملايين جنيه فأكثر بفائدة 15%.