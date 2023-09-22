شركة أمريكية تسحب 48 ألف مرتبة سرير تعرضت لخطر أثناء التصنيع

أعلنت إحدى أشهر الشركات المصنعة للمراتب في الولايات المتحدة عن سحب مراتب مقاس 14 بوصة ومراتب مقاس 8 بوصة بسبب تعرضها للماء أثناء تصنيعها مما قد يؤدي لإصابتها بالعفن.

خطر الماء أثناء التصنيع

وأصدرت الشركة بيانًا صحفيًا مشتركًا مع لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية اليوم أكدت فيه أنه من الممكن أن تكون المراتب التي تم سحبها قد تعرضت للماء أثناء التصنيع، مما أدى إلى تطور العفن المحتمل.

ونقلت صحيفة «إيه بي سي نيوز» عن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية أن وجود العفن يمكن أن يشكل خطراً صحياً على الأشخاص الذين يعانون من حساسية العفن أو تلف الرئتين أو ضعف أجهزة المناعة.

التخلص من المراتب المستعملة

وستستدعي الشركة ما يقرب من 48000 مرتبة على أنه يمكن لعملاء الشركة استرداد كامل المبلغ أو استبدال المرتبة مجانًا، على أن تتخلص الشركة من المرتبة المستردة وتوصل المرتبة الجديدة بشكل مجاني.

وحددت الشركة المتاجر التي باعت هذه المراتب، في الفترة من يناير ليونيو الماضي وطرحتها وقتها بسعر يتراوح بين 150 دولارًا إلى 750 دولارًا أمريكيًا.