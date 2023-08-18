شركة صينية تطلب من محكمة أمريكية حمايتها بعد تجاوز ديونها 330 مليار دولار

قدمت إحدى الشركات الصينية، وتدعي «Evergrande»، طلبا إلى محكمة الإفلاس في نيويورك، لحمايتها من الدائنين، كون الشركة إحدى أكبر مطور عقاري مثقل بالديون على مستوى العالم، إذ تجاوزت ديونها حد الـ330 مليار دولار.

الشركة طلبت الحماية بموجب الفصل الـ15 من قانون الإفلاس

وطالبت الشركة الحماية بموجب الفصل 15 من قانون الإفلاس الأميركي، الذي يحمي الشركات غير الأميركية الخاضعة لإعادة هيكلة من الدائنين، الذي يأملون في مقاضاتهم أو ربط أصول الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما تقدمت شركة Tianji Holdings، وهي أحدى الشركات المنبثقة عن شركة Evergrande، بطلب آخر للحماية بموجب الفصل 15 في محكمة الإفلاس في مانهاتن، وفقًا لوثائق اطلع عليها موقع CNBC عربية.

مخاوف من امتداد مشكلات قطاع العقارات في الصين لأجزاء أخرى من الاقتصاد

ويأتي طلب Evergrande بمخاوف من أن مشاكل قطاع العقارات في الصين ستمتد إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد، الذي شهد بالفعل نمو متعثر، حيث إنه خلال الآونة الأخيرة، فقد كانت شركة Country Garden، وهي إحدى أكبر المطورين في الصين، تقوم بالمكافحة لسداد مدفوعات السندات المقومة بالدولار الأميركي، لتصدر هي الأخرى تحذيرا بشأن الأرباح.

كما أوقفت الشركة التداول في ما لا يقل عن 10 من سندات اليوان المتداولة في البر الرئيسي الصيني.