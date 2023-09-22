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800 جنيه للعاملين بوزارة الأوقاف لجهودهم في الأنشطة الدعوية الصيفية

كتب:

عمرو صالح
11:06 م | الجمعة 22 سبتمبر 2023
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

قررت وزارة الأوقاف صرف مبلغ وقدره 800 جنيه لكل من أدى دوره بكفاءة في الأنشطة الصيفية الدعوية والتثقيفية والقوافل والأسابيع الدعوية من العاملين بالديوان العام ومديريات الأوقاف الإقليمية، وفق الضوابط التي سيتم إرسالها للمديريات معتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة.

تحسين أحوال العاملين بوزارة الأوقاف

ويأتي ذلك في إطار وزارة الأوقاف على تحسين أحوال العاملين بها علميًّا وماديًّا وفي ضوء جهود الدولة المصرية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وما بذله العاملون بالأوقاف.

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