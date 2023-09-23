42 ألف سائح زاروا معبد الكرنك في أسبوع.. موسم صيفي استثنائي

شهدت معابد الكرنك بالأقصر، خلال الأسبوع الماضي، استقبال 42 ألف زائر، من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات اليوم الواحد القادمة من مدينة الغردقة، بحسب مصدر مسؤول بمكتب الآثار والسياحة في الأقصر.

تسهيلات لزيادة معدلات السياحة

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن أبرز الجنسيات التي زارت المعبد خلال الأسبوع الماضي هي الإسبانية والصينية والأمريكية والألمانية والفرنسية والرومانية واليونانية والهندية فضلا عن العرب والمصريين، لافتا إلى أن الإقبال الكبير جاء بعد أن قدمت وزارة الآثار مجموعة من الحزم والتسهيلات، وتخفيضات في أسعار التذاكر، لتشجيع السائحين على زيارة المناطق الأثرية.

أفضل المواسم السياحية

وأشار المصدر إلى أن الموسم السياحي الحالي يعتبر أفضل المواسم السياحية الصيفية التي مرت على الأقصر منذ أعوام، إذ تخطت نسب الإشغال مستويات قياسية في الفنادق العائمة والثابتة، إذ كان من المعتاد أن يكون الإقبال في فصل الصيف ضعيفا مقارنة بالموسم الشتوي، لكن الموسم الصيفي هذا العام شهد إقبالا كبيرا من السائحين.

طريق الكباش

وذكر المصدر أن الانتعاشة السياحية التي شهدتها الأقصر، جاءت بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي، وافتتاح العديد من المشروعات الأثرية والسياحية، التي كان أبرزها طريق الكباش، الذي حقق دعاية سياحية عالمية لعاصمة السياحة العالمية.