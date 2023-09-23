سعر الذهب اليوم السبت 23-9-2023 في مصر.. استقرار ملحوظ

شهد سعر الذهب اليوم السبت 23-9-2023 في مصر، استقرارا في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا مبلغ 2217 جنيها بدون مصنعية، وهو نفس السعر الذي انتهت عنده تعاملات الأمس.

وعن سعر الذهب اليوم السبت 23-9-2023، في مصر في سوق الصاغة، خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بدون مصنعية

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2534 جنيها، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا إذ سجل نحو 2323 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2217 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 1900 جنيها بدون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا أيضا بمحلات الصاغة بدون مصنعية، بنحو 1478 جنيها وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-9-2023، استقرارا بمحلات الصاغة، بنحو 17736 جنيهات للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1928 دولارًا.